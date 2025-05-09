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Татьяна Забожко, редактор ленты

Впервые в истории Украины: СБУ разоблачила Венгрию в шпионаже на Закарпатье

СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности впервые в истории разоблачила деятельность агентурной сети военной разведки Венгрии в Украине.

СБУ разоблачила Венгрию на шпионаже в Закарпатской области

Как установили правоохранители, шпионили для Венгрии в ущерб Украине бывший военный из Береговского района и экс-военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, что уволилась из подразделения в 2025 году.

Куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии (его уже идентифицировала Служба безопасности).

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Завербованные агенты должны собирать информацию о военной защищенности Закарпатской области, искать уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучать общественно-политические взгляды местных жителей.

В частности, выяснить, как бы те отнеслись к тому, что на территорию региона зайдут венгерские войска.

Дополняется…

Источник: СБУ
Закарпатская область область, СБУ, Венгрия
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