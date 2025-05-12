30-дневное перемирие или новые санкции: Макрон подтвердил ультиматум России

Российскую Федерацию поставили во временные рамки, в течение которых она должна ответить на предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. В противном случае страны Меры усилят санкции против России.

Соответствующую позицию подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон об ответе РФ на предложение о 30-дневном перемирии

По словам Макрона, вскоре он проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими коллегами.

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— Мы создали рамки (для России, — Ред.), все ясно, — заявил президент Франции.

Макрон обратил внимание, что украинская сторона согласилась на полное прекращение огня с Россией на 30 дней после соответствующего предложения Соединенных Штатов Америки.

По мнению президента Франции, теперь все должны быть благоразумными. Макрон утверждает, что Кремль и российский диктатор Владимир Путин имеют два варианты: быть серьезно настроенными в вопросе достижения мира или страны Запада должны ввести еще больше санкций.

Недавно президент Зеленский заявил о намерениях лично провести переговоры с Путиным в Стамбуле. Глава государства выразил надежду, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут.

У России есть время только до конца дня, чтобы согласиться на перемирие с Украиной на 30 дней, утверждает представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, иначе Европа начнет подготовку к санкциям.

Источник : Le Figaro

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