30-денне перемир’я або нові санкції: Макрон підтвердив ультиматум Росії

Російську Федерацію поставили в часові рамки, протягом яких вона має відповісти на пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні. В іншому випадку країни Заходи посилять санкції проти Росії.

Відповідну позицію підтвердив президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон про відповідь РФ на пропозицію про 30-денне перемир’я

За словами Макрона, незабаром він проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими колегами.

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– Ми створили рамки (для Росії, – Ред.), все ясно, – заявив президент Франції.

Макрон звернув увагу, що українська сторона погодилася на повне припинення вогню з Росією на 30 днів після відповідної пропозиції Сполучених Штатів Америки.

На думку президента Франції, тепер всі мають бути розсудливими. Макрон стверджує, що Кремль та російський диктатор Володимир Путін мають два варіанти: бути серйозно налаштованими у питанні досягнення миру або країни Заходу повинні запровадити ще більше санкцій.

Нещодавно президент Зеленський заявив про наміри особисто провести переговори з Путіним у Стамбулі. Глава держави висловив сподівання, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть.

Росія має час лише до кінця дня, щоб погодитися на перемир’я з Україною на 30 днів, стверджує представник німецького уряду Стефан Корнеліус, інакше Європа почне підготовку до санкцій.

Джерело : Le Figaro

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