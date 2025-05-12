В МИД Китая высказали свою позицию относительно 30-дневного перемирия в Украине

Позиция Китая относительно войны в Украине является последовательной и четкой — все усилия должны быть направлены на достижение мира.

Об этом заявил на брифинге спикер МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос об инициативе Украины, США и стран ЕС от 10 мая об установлении 30-дневного прекращения огня.

30-дневное перемирие между Украиной и РФ: позиция Китая

Он выразил надежду, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого и долгосрочного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, и в конце концов достигнут политического урегулирования “кризиса”.

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— Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из “кризиса” является диалог и переговоры, — подчеркнул китайский дипломат.

Линь Цзянь также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости привлечения крупных стран, в частности Турции и Китая, для прекращения российско-украинской войны.

— Китай готов, учитывая пожелания заинтересованных сторон, сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в решении “кризиса” и достижении долгосрочного мира, — добавил он.

Несмотря на это, лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву для участия в праздновании так называемого Дня победы 9 мая.

Кроме того, в параде участвовали военные из 13 государств, среди которых Китай, Вьетнам, Египет, Монголия и Мьянма.

МИД Украины 9 мая выразил демарш для аккредитованных в Украине руководителей дипломатических представительств тех стран, чьи высокопоставленные чиновники присутствовали на военном параде, проведенном в Москве.

А около месяца назад стало известно о вовлечении граждан Китая в полномасштабную войну России против Украины, что подтвердил президент Владимир Зеленский.

Источник : Укринформ

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