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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У МЗС Китаю висловили свою позицію щодо 30-денного перемир’я в Україні

Китай
Фото: Unsplash

Позиція Китаю щодо війни в України є послідовною та чіткою — всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання щодо ініціативи України, США та країн ЄС від 10 травня про встановлення 30-денного припинення вогню.

30-денне перемир’я між Україною та РФ: позиція Китаю

Він висловив сподівання, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої та довгострокової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, і зрештою досягнуть політичного врегулювання “кризи”.

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– Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із “кризи” є діалог та переговори, – наголосив китайський дипломат.

Лінь Цзянь також прокоментував слова президента США Дональда Трампа про необхідність залучення великих країн, зокрема Туреччини і Китаю, для припинення російсько-української війни.

– Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні “кризи” й досягненні довгострокового миру, – додав він.

Попри це, лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву для участі у святкуванні так званого Дня перемоги  9 травня.

Крім того, у параді брали участь військові з 13 держав, серед яких Китай, В’єтнам, Єгипет, Монголія і М’янма.

МЗС України 9 травня висловило демарш для акредитованих в Україні керівників дипломатичних представництв тих країн, чиї високопосадовці були присутніми на військовому параді, проведеному в Москві.

А близько місяця тому стало відомо про залучення громадян Китаю у повномасштабну війну Росії проти України, що підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Китай, МЗС, переговори, Російська агресія, Росія-Китай, США-Китай, Україна-Китай
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