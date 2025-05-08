Си Цзиньпин прилетел на парад в Москву: Путин назвал его “дорогим другом”

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в праздновании 9 мая.

Кто встречал Си Цзиньпина в Москве

Как сообщают прокремлевские агентства, его самолет приземлился в аэропорту Внуково, где китайского руководителя встретила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Глава Кремля Владимир Путин, несмотря на значимость визита, в аэропорт не приехал.

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Встреча между Си и Путиным состоялась в Москве и длилась около трех с половиной часов.

Во время публичной части переговоров оба лидера обменялись “взаимными комплиментами и обозначили намерения дальнейшего сотрудничества”.

Позиция Путина

Выступая перед прессой, российский диктатор назвал Си “дорогим другом”.

По словам Путина, на параде в Москве присутствие китайских военных будет самым большим среди всех иностранных контингентов:

– Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных военных контингентов, – сказал он.

Также Путин отметил стратегическое партнерство Москвы и Пекина, которое, по его словам, “не направлено против кого-то”, а служит интересам обоих народов.

Ответ Си Цзиньпина

В своем выступлении китайский лидер “подчеркнул готовность Пекина к тесному взаимодействию с Москвой”.

– Мы будем сотрудничать с Россией, чтобы выполнить особые обязанности мировых государств, – заявил Си.

Он также выразил поддержку идее многополярного мира и равноправной глобализации.

– Пекин готов содействовать равноправной, упорядоченной, многополярной и инклюзивной экономической глобализации, – сказал президент Китая.

Си добавил, что Китай и Россия намерены “решительно защищать” интересы развивающихся стран, позиционируя себя как защитников нового мирового порядка.

Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 10 мая.

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