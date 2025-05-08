Си Цзиньпин прилетел на парад в Москву: Путин назвал его “дорогим другом”
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в праздновании 9 мая.
Кто встречал Си Цзиньпина в Москве
Как сообщают прокремлевские агентства, его самолет приземлился в аэропорту Внуково, где китайского руководителя встретила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Глава Кремля Владимир Путин, несмотря на значимость визита, в аэропорт не приехал.
Встреча между Си и Путиным состоялась в Москве и длилась около трех с половиной часов.
Во время публичной части переговоров оба лидера обменялись “взаимными комплиментами и обозначили намерения дальнейшего сотрудничества”.
Позиция Путина
Выступая перед прессой, российский диктатор назвал Си “дорогим другом”.
По словам Путина, на параде в Москве присутствие китайских военных будет самым большим среди всех иностранных контингентов:
– Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных военных контингентов, – сказал он.
Также Путин отметил стратегическое партнерство Москвы и Пекина, которое, по его словам, “не направлено против кого-то”, а служит интересам обоих народов.
Ответ Си Цзиньпина
В своем выступлении китайский лидер “подчеркнул готовность Пекина к тесному взаимодействию с Москвой”.
– Мы будем сотрудничать с Россией, чтобы выполнить особые обязанности мировых государств, – заявил Си.
Он также выразил поддержку идее многополярного мира и равноправной глобализации.
– Пекин готов содействовать равноправной, упорядоченной, многополярной и инклюзивной экономической глобализации, – сказал президент Китая.
Си добавил, что Китай и Россия намерены “решительно защищать” интересы развивающихся стран, позиционируя себя как защитников нового мирового порядка.
Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 10 мая.