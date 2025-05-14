Утроили производство: Макрон о военной помощи Украине от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжает оказывать Украине военную помощь, в частности передавая все оружие, которое было произведено в 2025 году.

Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.

Макрон о поддержке Украины со стороны Франции

Комментируя военную помощь Украине, Макрон сказал, что испытывает огромное уважение к украинскому народу, солдатам и руководству.

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Он также отметил, что французская армия не была адаптирована к конфликтам высокой интенсивности на суше, поэтому Париж предоставил Киеву все, что имел. Кроме того Франция значительно увеличила темпы оборонного производства.

— Поэтому мы отдали все, что имели. Более того — мы начали производить значительно больше и значительно быстрее. Это та самая “экономика военного времени”, — сказал Макрон.

Президент Франции напомнил, что его страна предоставила Украине САУ Caesar и большое количество снарядов.

— Мы не только передали все, что могли, — мы утроили производство. И в этом году все, что мы производим, отправляется в Украину. Мы даже вернули пушки, которые ранее продали другим странам, чтобы передать их Украине, — отметил он.

По его словам, некоторые страны были ограничены политическими соображения в вопросе военной помощи Украине, но это не касалось Франции.

Ранее Макрон заявил, что Европа делает все возможное, чтобы остановить агрессию России и предотвратить третью мировую войну. По его словам, усилия ЕС направлены на то, чтобы сдержать действия российского диктатора Владимира Путина.

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