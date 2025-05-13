Европа делает все, чтобы остановить Путина и не допустить третьей мировой — Макрон

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа делает все возможное, чтобы остановить агрессию России и предотвратить третью мировую войну.

По его словам, усилия ЕС направлены на то, чтобы сдержать действия президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает BFMTV.

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Страны Европы не допустят третьей мировой войны

Макрон подтвердил решимость Франции и всей Европы поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Он подчеркнул, что угроза, которую несет армия РФ, выходит далеко за пределы украинских границ.

— Россия не остановится, если ей позволить действовать беспрепятственно, — подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, Франция и другие страны Европы прилагают максимум усилий для того, чтобы “не спровоцировать третью мировую войну с РФ”.

— Мы не хотим разжигать третью мировую войну. Роль европейцев — не быть на линии фронта на границе между Россией и Украиной, — заявил он.

Президент Франции предупредил, что в случае, если Россия откажется от безусловного прекращения огня, против нее будут введены новые санкции.

По его словам, ключевой целью Франции и других стран Европы является достижение полного перемирия — как на суше, так и в воздушном и морском пространстве.

Как отметил Макрон, это необходимо для того, чтобы перейти к переговорам по территориальным вопросам и гарантиям безопасности.

Роль Франции в достижении мира

Франция является активной участницей дипломатических усилий, направленных на прекращение войны. Она входит в состав коалиции решительных, объединяющей страны, готовые поддержать Украину.

Недавно Макрон вместе с другими европейскими лидерами посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Франции инициировал телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Разговор стал основой для совместной инициативы Украины, США и стран коалиции решительных по 30-дневному прекращению огня с 12 мая.

Макрон также провел отдельные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом. Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация в Украине.

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