Войск Европы не будет на передовой в случае прекращения огня в Украине — Макрон

В случае установления перемирия между Украиной и РФ нет необходимости отправлять европейские войска на линию соприкосновения — для мониторинга существуют спутники.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире TF1.

Макрон о перемирии и войсках ЕС

По его словам, соблюдение договоренности о прекращении огня будут контролировать Европа и США, в частности, с помощью спутникового мониторинга, чтобы “иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны”.

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— Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы быть на передовой, — добавил Макрон.

Он также считает, что вопрос демилитаризованной линии еще требует обсуждения, в частности относительно возможного присутствия сил ООН.

В то же время, по его мнению, главной гарантией безопасности является именно сильная украинская армия.

Макрон убежден, что партнеры Украины сделали максимум из того, что могли сделать.

— Мы решили помочь Украине, но никогда не вступать в эскалацию… Мы решили не вводить наши войска в Украину в прямое противостояние, чтобы избежать эскалации и Третьей мировой войны, — добавил президент Франции.

Недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что иностранный военный контингент может прибыть в Украину только после завершения войны.

Источник: Le Parisien

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