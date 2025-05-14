Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Валентина Летяк, редактор ленты

Войск Европы не будет на передовой в случае прекращения огня в Украине — Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Getty Images

В случае установления перемирия между Украиной и РФ нет необходимости отправлять европейские войска на линию соприкосновения — для мониторинга существуют спутники.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире TF1.

Макрон о перемирии и войсках ЕС

По его словам, соблюдение договоренности о прекращении огня будут контролировать Европа и США, в частности, с помощью спутникового мониторинга, чтобы “иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны”.

Сейчас смотрят

— Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы быть на передовой, — добавил Макрон.

Он также считает, что вопрос демилитаризованной линии еще требует обсуждения, в частности относительно возможного присутствия сил ООН.

В то же время, по его мнению, главной гарантией безопасности является именно сильная украинская армия.

Макрон убежден, что партнеры Украины сделали максимум из того, что могли сделать.

— Мы решили помочь Украине, но никогда не вступать в эскалацию… Мы решили не вводить наши войска в Украину в прямое противостояние, чтобы избежать эскалации и Третьей мировой войны, — добавил президент Франции.

Недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что иностранный военный контингент может прибыть в Украину только после завершения войны.

Читайте также
Макрон об иностранных войсках в Украине: Речь не о количестве, а о солидарности
Еммануель Макрон

Источник: Le Parisien

Война в Украине, Еммануель Макрон, переговори, Російська агресія, Украина-ЕС, Україна-Франція, Франция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь