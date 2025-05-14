Войск Европы не будет на передовой в случае прекращения огня в Украине — Макрон
В случае установления перемирия между Украиной и РФ нет необходимости отправлять европейские войска на линию соприкосновения — для мониторинга существуют спутники.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире TF1.
Макрон о перемирии и войсках ЕС
По его словам, соблюдение договоренности о прекращении огня будут контролировать Европа и США, в частности, с помощью спутникового мониторинга, чтобы “иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны”.
— Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы быть на передовой, — добавил Макрон.
Он также считает, что вопрос демилитаризованной линии еще требует обсуждения, в частности относительно возможного присутствия сил ООН.
В то же время, по его мнению, главной гарантией безопасности является именно сильная украинская армия.
Макрон убежден, что партнеры Украины сделали максимум из того, что могли сделать.
— Мы решили помочь Украине, но никогда не вступать в эскалацию… Мы решили не вводить наши войска в Украину в прямое противостояние, чтобы избежать эскалации и Третьей мировой войны, — добавил президент Франции.
Недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что иностранный военный контингент может прибыть в Украину только после завершения войны.
Источник: Le Parisien