Потроїли виробництво: Макрон про військову допомогу Україні від Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж продовжує надавати Україні військову допомогу, зокрема передаючи всю зброю, що була вироблена у 2025 році.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу TF1.

Макрон про підтримку України з боку Франції

Коментуючи військову допомогу Україні, Макрон сказав, що відчуває величезну повагу до українського народу, солдатів і керівництва.

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Він також зазначив, що французька армія не була адаптована до конфліктів високої інтенсивності на суходолі, тому Париж надав Києву все, що мав. Крім того Франція значно збільшила темпи оборонного виробництва.

— Тому ми віддали все, що мали. Ба більше – ми почали виробляти значно більше і значно швидше. Це та сама “економіка воєнного часу”, – сказав Макрон.

Президент Франції нагадав, що його країна надала Україні САУ Caesar та велику кількість снарядів.

— Ми не лише передали все, що могли, – ми потроїли виробництво. І цього року все, що ми виробляємо, відправляється в Україну. Ми навіть повернули гармати, які раніше продали іншим країнам, щоб передати їх Україні, – зазначив він.

За його словами, деякі країни були обмежені політичними міркування у питанні військової допомоги Україні, але це не стосувалося Франції.

Раніше Макрон заявив, що Європа робить усе можливе, щоб зупинити агресію Росії та запобігти третій світовій війні. За його словами, зусилля ЄС спрямовані на те, щоб стримати дії російського диктатора Володимира Путіна.

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