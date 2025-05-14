Військ Європи не буде на передовій у разі припинення вогню в Україні – Макрон

У разі встановлення перемир’я між Україною та РФ немає потреби відправляти європейські війська на лінію зіткнення – для моніторингу існують супутники.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон заявив в ефірі TF1.

Макрон про перемир’я та військах ЄС

За його словами, дотримання домовленості про припинення вогню контролюватимуть Європа та США, зокрема, за допомогою супутникового моніторингу, щоб “мати можливість визначити, чи було порушення, де і з якої сторони”.

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– Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб бути на передовій, – додав Макрон.

Він також вважає, що питання демілітаризованої лінії ще потребує обговорення, зокрема щодо можливої ​​присутності сил ООН.

Водночас, на його думку, головною гарантією безпеки є саме сильна українська армія.

Макрон переконаний, що партнери України зробили максимум з того, що могли зробити.

– Ми вирішили допомогти Україні, але ніколи не вступати в ескалацію… Ми вирішили не вводити наші війська в Україну в пряме протистояння, щоб уникнути ескалації та третьої світової війни, – додав президент Франції.

Нещодавно президент Володимир Зеленський наголошував, що іноземний військовий контингент може прибути до України лише після завершення війни.

Джерело: Le Parisien

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