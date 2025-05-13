Європа робить усе, щоб зупинити Путіна та не допустити третьої світової – Макрон

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Європа робить усе можливе, щоб зупинити агресію Росії та запобігти третій світовій війні.

За його словами, зусилля ЄС спрямовані на те, щоб стримати дії президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє BFMTV.

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Макрон підтвердив рішучість Франції та всієї Європи підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Він наголосив, що загроза, яку несе армія РФ, виходить далеко за межі українських кордонів.

– Росія не зупиниться, якщо їй дозволити діяти без перешкод, – наголосив президент Франції в ефірі телеканалу TF1.

За словами Макрона, Франція та інші країни Європи докладають максимум зусиль для того, щоб “не спровокувати третю світову війну з РФ”.

– Ми не хочемо розпалювати третю світову війну. Роль європейців – не бути на лінії фронту на кордоні між Росією та Україною, – заявив він.

Президент Франції попередив, що у разі, якщо Росія відмовиться від безумовного припинення вогню, проти неї будуть запроваджені нові санкції.

За його словами, ключовою метою Франції та інших країн Європи є досягнення повного перемир’я – як на суші, так і в повітряному та морському просторі.

Як зазначив Макрон, це необхідно для того, щоб перейти до переговорів щодо територіальних питань та гарантій безпеки.

Роль Франції у досягненні миру

Франція є активною учасницею дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни. Вона входить до складу коаліції рішучих, що об’єднує країни, готові підтримати Україну.

Нещодавно Макрон разом з іншими європейськими лідерами відвідав Київ, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції ініціював телефонну розмову з главою Білого дому Дональдом Трампом. Розмова стала основою для спільної ініціативи України, США та країн коаліції рішучих щодо 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Макрон також провів окремі переговори з держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом. Однією з ключових тем обговорення стала ситуація в Україні.

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