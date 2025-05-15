Мирні переговори та безпека: про що говорили Зеленський і Ердоган у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини провів “хорошу й продуктивну” зустріч із президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі.

Переговори Зеленського та Ердогана

Головна тема перемовин — кроки до досягнення миру та гарантування безпеки.

– Дякую президенту Ердогану та всій Туреччині за підтримку нашої держави, за підтримку всіх реальних кроків до повного й безумовного припинення вогню та справжньої дипломатії, — наголосив Зеленський.

За його словами, Україна і Туреччина продовжать тісну координацію, щоб зробити переговорний процес максимально результативним. При цьому глава держави розкритикував російську сторону за підхід до переговорів.

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– Сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована завершувати війну, відправивши делегацію із представників доволі слабкого рівня. Ба більше, такий російський підхід – це прояв неповаги до світу, до всіх партнерів. Чекаємо на чітку й сильну реакцію партнерів, — підкреслив президент України.

Також на зустрічі сторони обговорили низку важливих питань: гарантії безпеки, функціонування Коаліції охочих, морське розмінування, відбудову української інфраструктури та поглиблення двостороннього партнерства.

– Вдячний за те, що в більшості питань маємо спільне бачення, — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 15 травня президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга прилетіли до Анкари на переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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