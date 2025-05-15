Зеленский ответил Лаврову: Переговоры в Стамбуле предложил Путин

Президент Владимир Зеленский заявил, что не предлагал личную встречу президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, именно российская сторона вышла с инициативой провести прямые переговоры в Стамбуле.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

Зеленский не предлагал Путину встречу

— Я никаких предложений Путину не делал. Мы все восприняли, что он предлагает прямые переговоры… потому что не хотел прекращения огня, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что для прекращения боевых действий встреча не обязательна — достаточно простого согласия Путина.

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— Он мог бы не встречаться, а просто сказать: Ок, будет прекращение огня, как это было, например, на Пасху, — добавил глава государства.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что якобы Зеленский требовал от Путина лично прибыть на переговоры.

10 мая российский диктатор Владимир Путин выступил с предложением к Украине о возобновлении прямых переговоров “без предварительных условий” в четверг, 15 мая, в Стамбуле. В своем обращении он не упомянул об инициативе Коалиции решительных по 30-дневному прекращению огня.

В вечернем обращении 11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции лично.

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