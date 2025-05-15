Стармер: Путін затягує мир, відмовившись від зустрічі з Зеленським у Стамбулі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив Володимира Путіна у зриві перемовин щодо припинення вогню між Росією та Україною.

За його словами, саме президент РФ блокує мирні ініціативи, коли відмовився зустрітися особисто з Володимиром Зеленським у Туреччині, пише The Guardian.

Стармер звинуватив Путіна у затягуванні припинення вогню

– Те, що сталося сьогодні – ще одне підтвердження того, що саме Путін зволікає. Це він затягує припинення вогню. Україна вже кілька місяців як заявила про готовність до 30-денного безумовного перемир’я. І ми весь цей час говорили: саме Путін стоїть на заваді миру, – сказав Стармер.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори “без попередніх умов”. У своїй заяві він не згадав про ініціативу міжнародної Коаліції рішучих щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

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Президент України Володимир Зеленський відповів, що чекає Путіна на особисту зустріч у четвер, 15 травня, в Стамбулі.

Росія довгий час не оголошувала, хто представлятиме її делегацію на переговорах. Україна очікувала, що діалог відбудеться на найвищому рівні – між главами держав.

Утім, замість Путіна до Туреччини прибула делегація низького рівня на чолі з помічником російського диктатора Володимиром Мединським.

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