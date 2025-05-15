Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Ірина Гамалій, редакторка сайту

Стармер: Путін затягує мир, відмовившись від зустрічі з Зеленським у Стамбулі

Стармер звинуватив Путіна у блокуванні переговорів у Стамбулі
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив Володимира Путіна у зриві перемовин щодо припинення вогню між Росією та Україною.

За його словами, саме президент РФ блокує мирні ініціативи, коли відмовився зустрітися особисто з Володимиром Зеленським у Туреччині, пише The Guardian.

Стармер звинуватив Путіна у затягуванні припинення вогню

 – Те, що сталося сьогодні – ще одне підтвердження того, що саме Путін зволікає. Це він затягує припинення вогню. Україна вже кілька місяців як заявила про готовність до 30-денного безумовного перемир’я. І ми весь цей час говорили: саме Путін стоїть на заваді миру, – сказав Стармер.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори “без попередніх умов”. У своїй заяві він не згадав про ініціативу міжнародної Коаліції рішучих щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

Зараз дивляться

Президент України Володимир Зеленський відповів, що чекає Путіна на особисту зустріч у четвер, 15 травня, в Стамбулі.

Росія довгий час не оголошувала, хто представлятиме її делегацію на переговорах. Україна очікувала, що діалог відбудеться на найвищому рівні – між главами держав.

Утім, замість Путіна до Туреччини прибула делегація низького рівня на чолі з помічником російського диктатора Володимиром Мединським.

Читайте також
Зеленський відповів Лаврову: Переговори у Стамбулі запропонував Путін
Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Кір Стармер
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь