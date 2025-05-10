Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры.

Об этом он заявил во время брифинга с журналистами в Кремле.

Заявление Путина после предложения о 30-дневном прекращении огня

По словам Путина, Москва предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий.

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Как заявил российский диктатор, предлагается начать переговоры в Стамбуле уже в четверг, 15 мая.

Путин рассказал, что завтра российская сторона будет разговаривать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого он собирается просить устроить переговоры с Украиной.

Стоит отметить, что в заявлении Владимир Путин признал, что это действительно война, а не “СВО”.

Он утверждает, что Россия настроена на серьезные переговоры. Диктатор РФ не исключает, что якобы удастся договориться о новом перемирии.

Однако Путин не сказал ничего о предложении лидеров Европы (Коалиции желающих), Украины и США о 30-дневном полном прекращении огня.

В своем заявлении Путин упомянул о проекте так называемого мирного договора, составленном российскими и украинскими переговорщиками 15 апреля 2022 года.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало тезисы из 17-страничного документа, из которого стало известно, что предлагала Россия для прекращения войны против Украины.

Среди условий Москвы говорилось о том, что Украина должна быть постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках, в частности в НАТО.

Кроме этого, Москва выдвигала требования, чтобы временно оккупированный Крым остался в составе России, а Вооруженные силы Украины были сокращены.

Однако согласие между Украиной и Россией не было достигнуто. Как ранее заявила украинская сторона, о мирных переговорах с Россией не может быть и речи, пока Путин не выведет войска.

По мнению президента Владимира Зеленского, замораживание боевых действий только даст России время окрепнуть, перевооружиться и повторно атаковать Украину.

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