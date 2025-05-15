Зеленський відповів Лаврову: Переговори у Стамбулі запропонував Путін

Президент Володимир Зеленський заявив, що не пропонував особисту зустріч президенту РФ Володимиру Путіну. За його словами, саме російська сторона вийшла з ініціативою провести прямі переговори у Стамбулі.

Про це глава держави сказав під час пресконференції.

Зеленський не пропонував Путіну зустріч

– Я ніяких пропозицій Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямі перемовини… тому що не хотів припинення вогню, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що для припинення бойових дій зустріч не є обов’язковою – достатньо простої згоди Путіна.

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– Він міг би не зустрічатися, а просто сказати: Ок, буде припинення вогню, як це було, наприклад, на Великдень, – додав глава держави.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що нібито Зеленський вимагав від Путіна особисто прибути на переговори.

10 травня російський диктатор Володимир Путін виступив із пропозицією до України щодо поновлення прямих переговорів “без попередніх умов” у четвер, 15 травня, у Стамбулі. У своєму зверненні він не згадав про ініціативу Коаліції рішучих щодо 30-денного припинення вогню.

У вечірньому зверненні 11 травня президент Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна в четвер у Туреччині особисто.

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