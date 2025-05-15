Похож на бутафорский: Зеленский об уровне российской делегации для переговоров в Стамбуле

Уровень российской делегации, которую страна-агрессор сформировала для переговоров в Стамбуле, больше похож на бутафорский.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре.

– Уровень (российской делегации, – Ред.), пока мне официально не известен, но по тому, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, – подчеркнул глава нашего государства.

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, должно быть понимание уровня российской делегации и какой у них мандат, способны ли они хоть на какие-то решения.

– Потому что нам всем известно, кто в России принимает решение, – добавил президент.

Зеленский о составе украинской делегации

Президент отметил, что Украина представлена ​​на самом высоком уровне для того, чтобы принимать решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру.

– Что касается нашего уровня – делегация у нас на самом высоком уровне: Министерство иностранных дел, мой Офис, представители всех наших разведок, кстати, – заметил глава нашего государства.

Он отметил, что будет несколько часов для важных разговоров и очень важных решений во время встречи с президентом Эрдоганом. Также он отметил, что после этого президенты обязательно выйдут к представителям медиа.

Напомним, что недавно Кремль опубликовал распоряжение диктатора Владимира Путина, из которого стал известен состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.