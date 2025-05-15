Похож на бутафорский: Зеленский об уровне российской делегации для переговоров в Стамбуле
Уровень российской делегации, которую страна-агрессор сформировала для переговоров в Стамбуле, больше похож на бутафорский.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре.
– Уровень (российской делегации, – Ред.), пока мне официально не известен, но по тому, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, – подчеркнул глава нашего государства.
По словам Зеленского, должно быть понимание уровня российской делегации и какой у них мандат, способны ли они хоть на какие-то решения.
– Потому что нам всем известно, кто в России принимает решение, – добавил президент.
Зеленский о составе украинской делегации
Президент отметил, что Украина представлена на самом высоком уровне для того, чтобы принимать решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру.
– Что касается нашего уровня – делегация у нас на самом высоком уровне: Министерство иностранных дел, мой Офис, представители всех наших разведок, кстати, – заметил глава нашего государства.
Он отметил, что будет несколько часов для важных разговоров и очень важных решений во время встречи с президентом Эрдоганом. Также он отметил, что после этого президенты обязательно выйдут к представителям медиа.
Напомним, что недавно Кремль опубликовал распоряжение диктатора Владимира Путина, из которого стал известен состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции.