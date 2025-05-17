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Чтобы сдвинуть переговоры: Турция предложила Украине и РФ обмен пленными — CNN

переговори у Стамбулі
Фото: Getty Images

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле были более позитивными, чем ожидалось, поскольку обе стороны согласились на предложение Турции об обмене пленными, когда казалось, что они зашли в тупик.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на турецкого чиновника.

Переговоры в Стамбуле и идея обмена пленными

— В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат, — сказал он.

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По его словам, российской команде якобы нужно было меньше консультироваться, чем украинской, относительно предложения об обмене.

— Это две стороны, которые сели за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как их потребность найти выход, — подытожил собеседник CNN.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле сообщил, что обсуждалась идея обмена пленными в формате 1000 на 1000.

По его словам, дата уже известна, но отказался ее разглашать.

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Источник: CNN
Война в Украине, Обмін полоненими, переговори, Російська агресія, Росія-Туреччина, Стамбул, Україна-Туреччина
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