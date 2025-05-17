Щоб зрушити переговори: Туреччина запропонувала Україні та РФ обмін полоненими – CNN

Переговори між Україною і Росією у Стамбулі були більш позитивними, ніж очікувалося, оскільки обидві сторони погодилися на пропозицію Туреччини про обмін полоненими, коли здавалося, що вони зайшли у глухий кут.

Про це повідомляє CNN з посиланням на турецького чиновника.

Переговори у Стамбулі та ідея обміну полоненими

– У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополоненими, який буде включати три категорії – дітей, цивільних осіб і солдатів, – сказав він.

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За його словами, російській команді нібито потрібно було менше консультуватися, ніж українській, щодо пропозиції про обмін.

– Це дві сторони, які сіли за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як їхню потребу знайти вихід, – підсумував співрозмовник CNN.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров після перемовин у Стамбулі повідомив, що обговорювалась ідея обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.

За його словами, дата вже відома, але відмовився її розголошувати.

Джерело : CNN

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