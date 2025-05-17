Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Щоб зрушити переговори: Туреччина запропонувала Україні та РФ обмін полоненими – CNN

переговори у Стамбулі
Фото: Getty Images

Переговори між Україною і Росією у Стамбулі були більш позитивними, ніж очікувалося, оскільки обидві сторони погодилися на пропозицію Туреччини про обмін полоненими, коли здавалося, що вони зайшли у глухий кут.

Про це повідомляє CNN з посиланням на турецького чиновника.

Переговори у Стамбулі та ідея обміну полоненими

– У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополоненими, який буде включати три категорії – дітей, цивільних осіб і солдатів, – сказав він.

Зараз дивляться

За його словами, російській команді нібито потрібно було менше консультуватися, ніж українській, щодо пропозиції про обмін.

– Це дві сторони, які сіли за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як їхню потребу знайти вихід, – підсумував співрозмовник CNN.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров після перемовин у Стамбулі повідомив, що обговорювалась ідея обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.

За його словами, дата вже відома, але відмовився її розголошувати.

Читайте також
Ультимативні вимоги РФ на переговорах у Стамбулі: про що дізналися ЗМІ
Війна в Україні

Джерело: CNN
Війна в Україні, Обмін полоненими, переговори, Російська агресія, Росія-Туреччина, Стамбул, Україна-Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь