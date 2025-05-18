Папа Лев XIV згадав про Україну у своїй першій промові після інтронізації
Папа Римський Лев XIV у своїй промові після завершення інтронізаційної меси на площі Святого Петра у Ватикані згадав про російсько-українську війну та висловив заклик до справедливого й довготривалого миру.
Папа Римський Лев XIV закликав до миру в Україні
– У цей момент ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають через війну… Війна забрала життя багатьох молодих людей в Україні. Ми всі очікуємо перемовин і справедливого та довготривалого миру в Україні, — заявив новообраний понтифік, щойно вступивши на пост глави Католицької церкви.
Папа Лев XIV також висловив подяку десяткам тисяч вірян, які зібралися на площі Святого Петра та прилеглих вулицях Риму, а також офіційним делегаціям, присутнім на урочистій літургії.
– Дорогі брати і сестри, дякую вам, тому що своєю відданістю ви живите полум’я віри, — звернувся понтифік до присутніх.
Нагадаємо, у неділю, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані відбулася церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV.
За перші 10 днів свого правління Лев проголосив, що захищатиме людську гідність, мігрантів, бідних, безробітних. Головна мета Папи Лева – негайне припинення глобальних воєн і конфліктів.
Україну на інавгураційній месі представляв президент Володимир Зеленський.