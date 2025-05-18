Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыли в Ватикан на церемонию интронизации Папы Римского Льва XIV.

Об этом сообщает BBC.

Зеленский в Ватикане

Папа Лев XIV будет инаугурирован как понтифик во время мессы на площади Святого Петра. Инаугурационная служба ознаменует официальное начало его папства.

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Лев XIV (69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево) был избран новым лидером Католической церкви в начале этого месяца после смерти его предшественника, Папы Франциска.

Лев XIV является 267-м Папой Римским и первым Папой, который происходит из США. От Соединенных Штатов на инаугурацию приехал вице-президент Джей Ди Вэнс.

12 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, во время которого поблагодарил за поддержку Украины и пригласил его посетить нашу страну.

Ранее Папа Римский Лев XIV предложил провести мирные переговоры между Украиной и Россией в Ватикане после того, как на встречу в Стамбул не приехал кремлевский диктатор Владимир Путин.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Ватикан может стать местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Источник : BBC

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