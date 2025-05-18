Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность понтифика

Новым главой Католической церкви стал Папа Римский Лев XIV — он проводит свою инаугурационную мессу в Ватикане, на которую на площадь Святого Петра собрались тысячи верующих.

Об этом сообщает The Washington Post.

Инаугурация Папы Римского Льва XIV

Так, на мессу на площади Святого Петра тысячи верующих присоединились к кардиналам, епископам, королевским особам и высокопоставленным чиновникам во главе с премьер-министром и президентом Италии, вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и президентом Перу Диной Болуарте.

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Перед утренней мессой Папа Лев XIV совершил свою первую официальную поездку на папамобиле, проехав по площади Командорство под радостные возгласы и аплодисменты и колокола базилики.

Папская инаугурация является символической — Лев уже Папа Римский. Но литургический обряд, который включает произнесение на латинском языке и спуск в часовню Гроба Святого Петра, призван отметить появление нового преемника Петра — первого Папы.

Относительно молодой 69-летний Лев (урожденный Роберт Прево) имеет потенциал возглавить самое долгое папство со времен Иоанна Павла II, который взошел на престол святого Петра в 58 лет и руководил Католической церковью в течение 26 лет.

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