Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность понтифика
Новым главой Католической церкви стал Папа Римский Лев XIV — он проводит свою инаугурационную мессу в Ватикане, на которую на площадь Святого Петра собрались тысячи верующих.
Об этом сообщает The Washington Post.
Инаугурация Папы Римского Льва XIV
Так, на мессу на площади Святого Петра тысячи верующих присоединились к кардиналам, епископам, королевским особам и высокопоставленным чиновникам во главе с премьер-министром и президентом Италии, вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и президентом Перу Диной Болуарте.
Перед утренней мессой Папа Лев XIV совершил свою первую официальную поездку на папамобиле, проехав по площади Командорство под радостные возгласы и аплодисменты и колокола базилики.
Папская инаугурация является символической — Лев уже Папа Римский. Но литургический обряд, который включает произнесение на латинском языке и спуск в часовню Гроба Святого Петра, призван отметить появление нового преемника Петра — первого Папы.
Относительно молодой 69-летний Лев (урожденный Роберт Прево) имеет потенциал возглавить самое долгое папство со времен Иоанна Павла II, который взошел на престол святого Петра в 58 лет и руководил Католической церковью в течение 26 лет.