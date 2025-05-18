Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду понтифіка

Новим головою Католицької церкви став Папа Римський Лев XIV – він проводить свою інавгураційну месу у Ватикані, на яку на площу Святого Петра зібралися тисячі вірян.

Про це повідомляє The Washington Post.

Інавгурація Папи Римського Лева XIV

Так, на месу на площі Святого Петра тисячі вірян приєдналися до кардиналів, єпископів, королівських осіб та високопосадовців на чолі з прем’єр-міністром і президентом Італії, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом Перу Діною Болуарте.

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Перед ранковою месою Папа Лев XIV здійснив свою першу офіційну поїздку на папамобілі, проїхавши площею Командорство під радісні вигуки та оплески й дзвони базиліки.

Папська інавгурація є символічною – Лев вже Папа Римський. Але літургійний обряд, який включає виголошення латинською мовою і спуск до каплиці Гробу Святого Петра, покликаний відзначити появу нового наступника Петра – першого Папи.

Відносно молодий 69-річний Лев (уроджений Роберт Прево) має потенціал очолити найдовше папство з часів Івана Павла II, який зійшов на престол святого Петра у 58 років і керував Католицькою церквою протягом 26 років.

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