Зеленский и Папа Лев XIV впервые встретились в Ватикане: что известно
В воскресенье, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV провели первую официальную встречу в формате закрытой аудиенции.
Зеленский встретился с Папой Львом
Обновлено 0 16:53. Президент Зеленский рассказал, как прошла встреча с Папой Римским.
Он отметил, что для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны.
– Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате для реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира, – отметил президент Украины.
Как сообщили в СМИ, встреча завершилась около 15:40 по киевскому времени.
На ней присутствовали также первая леди Елена Зеленская, руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.
Стоит напомнить, что 12 мая состоялся телефонный разговор между президентом Украины и новоизбранным понтификом — это был первый международный разговор Льва XIV в должности Папы.
Интронизация Папы Льва XIV
Сегодня в Ватикане состоялась официальная церемония восхождения Льва XIV на апостольский престол. Это первый в истории понтифик родом из США – кардинал Роберт Фрэнсис Прево.
На инаугурационной мессе присутствовало более 250 тысяч верующих, представители 150 делегаций со всего мира, включая международные организации.
Во время литургии понтифик отдельно упомянул об Украине, отметив: “Ожидаются переговоры о справедливом мире”.
Позиция понтифика по войне в Украине
Папа Римский неоднократно в своих первых публичных выступлениях обращал внимание на продолжающуюся в Украине трагедию войны.
Ему были переданы списки украинских военнопленных, находящихся в плену.
По информации из Ватикана, Святейший Отец намерен предложить мирные переговоры между Украиной и Россией именно на территории Апостольской столицы.