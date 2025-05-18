Зеленский и Папа Лев XIV впервые встретились в Ватикане: что известно

В воскресенье, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV провели первую официальную встречу в формате закрытой аудиенции.

Зеленский встретился с Папой Львом

Обновлено 0 16:53. Президент Зеленский рассказал, как прошла встреча с Папой Римским.

Он отметил, что для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны.

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– Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате для реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира, – отметил президент Украины.

Как сообщили в СМИ, встреча завершилась около 15:40 по киевскому времени.

На ней присутствовали также первая леди Елена Зеленская, руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

Стоит напомнить, что 12 мая состоялся телефонный разговор между президентом Украины и новоизбранным понтификом — это был первый международный разговор Льва XIV в должности Папы.

Интронизация Папы Льва XIV

Сегодня в Ватикане состоялась официальная церемония восхождения Льва XIV на апостольский престол. Это первый в истории понтифик родом из США – кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

На инаугурационной мессе присутствовало более 250 тысяч верующих, представители 150 делегаций со всего мира, включая международные организации.

Во время литургии понтифик отдельно упомянул об Украине, отметив: “Ожидаются переговоры о справедливом мире”.

Позиция понтифика по войне в Украине

Папа Римский неоднократно в своих первых публичных выступлениях обращал внимание на продолжающуюся в Украине трагедию войны.

Ему были переданы списки украинских военнопленных, находящихся в плену.

По информации из Ватикана, Святейший Отец намерен предложить мирные переговоры между Украиной и Россией именно на территории Апостольской столицы.

Фото : Getty Images

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