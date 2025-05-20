В Польше антиукраинский Менцен выдвинул условия поддержки кандидатам в президенты

После первого тура выборов в Польше представитель антиукраинской партии Конфедерация Славомир Менцен, занявший третью строчку, не выразил однозначной поддержки ни одному из кандидатов, вышедших во второй тур.

В то же время, как пишет издание Polsat News, он пригласил обоих на разговор на своем YouTube-канале.

Менцен пригласил Навроцкого и Тшасковского на беседу

— Я приглашаю обоих кандидатов: Кароля Навроцкого и Рафала Тшасковского на интервью со мной на моем YouTube-канале. Во время разговора я попрошу их подписать декларацию в соответствии с ожиданиями моих избирателей, — написал Менцен на платформе X.

По его словам, нет лучшего способа убедить своих избирателей, чем появиться в его социальных сетях. Он считает, что кандидаты должны убедить его избирателей отдать за них свои голоса. Своих избирателей он назвал “очень сознательными”.

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Со своей стороны он пообещал “культурный разговор с должным уважением”. Как только кандидаты согласуют, он отметил, что будет определена дата для беседы.

Реакция Навроцкого и Тшасковского

Кароль Навроцкий принял предложение пообщаться, объявив об этом на портале X.

— Я принимаю приглашение и готов подписать эти предложения. Остальное мы обсудим с вами на канале, — написал он.

Рафал Тшасковский также ответил на приглашение. Он отметил, что готов разговаривать с избирателями всех его соперников.

— Я видел требования Ментцена. Я понимаю, что это вопросы, которые волнуют его, которые волнуют его избирателей в первую очередь. Я согласен со многими из этих постулатов, поэтому думаю, что проблем не будет, — добавил он.

Лидер Конфедерации в первом туре выборов набрал 14,81%. То есть за него проголосовали почти 3 млн избирателей.

Победителем первого тура стал действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвиженец провластной политической силы. Он получил 31,36% поддержки. Второе место занял директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость (ПиС), с результатом 29,54%.

Фото: Facebook/Славомир Менцен

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