У Польщі антиукраїнський Менцен висунув умови підтримки кандидатам у президенти
Після першого туру виборів у Польщі представник антиукраїнської партії Конфедерація Славомір Менцен, який посів третю сходинку, не висловив однозначної підтримки жодному з кандидатів, які вийшли до другого туру.
Водночас, як пише видання Polsat News, він запросив обох на розмову на своєму YouTube-каналі.
Менцен запросив Навроцького і Тшасковського на бесіду
— Я запрошую обох кандидатів: Кароля Навроцького та Рафала Тшасковського на інтерв’ю зі мною на моєму YouTube-каналі. Під час розмови я попрошу їх підписати декларацію відповідно до очікувань моїх виборців, – написав Менцен на платформі X.
За його словами, немає кращого способу переконати своїх виборців, ніж з’явитися в його соціальних мережах. Він вважає, що кандидати мають переконати його виборців віддати за них свої голоси. Своїх виборців він назвав “дуже свідомими”.
За свого боку він пообіцяв “культурну розмову з належною повагою”. Щойно кандидати погодять, він зазначив, що буде визначена дата для бесіди.
Реакція Навроцького та Тшасковського
Кароль Навроцький прийняв пропозицію поспілкуватися, оголосивши про це на порталі X.
— Я приймаю запрошення і готовий підписати ці пропозиції. Решту ми обговоримо з вами на каналі, – написав він.
Рафал Тшасковський також відповів на запрошення. Він зазначив, що готовий розмовляти з виборцями всіх його суперників.
— Я бачив вимоги Ментцена. Я розумію, що це питання, які хвилюють його, які хвилюють його виборців в першу чергу. Я згоден з багатьма з цих постулатів, тому думаю, що проблем не буде, – додав він.
Лідер Конфедерації в першому турі виборів набрав 14,81%. Тобто за нього проголосували майже 3 млн виборців.
Переможцем першого туру став чинний мер Варшави Рафал Тшасковський, висуванець провладної політичної сили. Він отримав 31,36% підтримки. Друге місце посів директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, кандидат від опозиційної партії Право і справедливість (ПіС), із результатом 29,54%.
Фото: Facebook/Славомір Менцен