В Генштабе опровергли заявление РФ о завершении боевых действий в Курской области

Заявления российской пропаганды о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют обстоятельствам.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, комментируя распространенные заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области.

Что происходит в Курской области

— Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается, — отмечают в Генштабе ВСУ.

Там отмечают, что украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику, несмотря на сложные условия.

Сейчас смотрят

С начала операции Сил обороны Украины на Курском направлении РФ потеряла 63 402 военнослужащих, из которых — 25625 человек являются убитыми.

По подсчетам Генерального штаба ВСУ, взять в плен удалось 971 вражеского бойца. Кроме этого, уничтожено или повреждено 5 664 единиц вооружения и военной техники России.

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области РФ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.