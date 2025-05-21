У Генштабі спростували заяву РФ про завершення бойових дій у Курській області
Заяви російської пропаганди про нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають обставинам.
Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, коментуючи поширені заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області.
Що відбувається у Курській області
– Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває, – наголошують у Генштабі ЗСУ.
Там зазначають, що українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику, попри складні умови.
З початку операції Сил оборони України на Курському напрямку РФ втратила 63 402 військовослужбовці, з яких – 25625 осіб є убитими.
За підрахунками Генерального штабу ЗСУ, взяти до полону вдалося 971 ворожого бійця. Крім цього, знищено або пошкоджено 5 664 одиниць озброєння та військової техніки Росії.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.