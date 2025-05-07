Шпионил под видом военного ВСУ на Курском направлении: СБУ задержала агента ФСБ

Служба безопасности Украины разоблачила очередного российского агента, действовавшего на Сумщине.

Им оказался 44-летний местный житель, который по заданию ФСБ собирал разведданные о позициях Сил обороны на Курском направлении.

На Сумщине задержали агента ФСБ

Для выполнения своих задач мужчина маскировался под военного Вооруженных сил Украины, переодеваясь в пиксельную форму.

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Согласно материалам следствия фигурант передвигался по приграничным территориям на рейсовых автобусах, где скрыто фиксировал места дислокации украинских подразделений и маршруты их передвижения.

Полученную информацию он передавал куратору из ФСБ через мессенджер, используя кодовые слова для подтверждения выхода на связь и готовности предоставить отчет.

По информации киберспециалистов СБУ, собранные агентом данные должны были быть использованы для нанесения прицельных ударов по украинским военным позициям.

Благодаря своевременному вмешательству СБУ были сорваны планы врага. Агента разоблачили и задержали непосредственно во время шпионажа вблизи одного из объектов ВСУ.

Наказание для предателя

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с зашифрованным чатом, в который он передавал координаты для потенциальных ударов управляемыми авиабомбами.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ — государственная измена в условиях военного положения.

Он находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала крота в боевой бригаде ВСУ на Харьковщине, который сливал позиции российским оккупантам.

Источник : СБУ

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