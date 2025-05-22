Країни G7 домовилися продовжувати підтримку України – глава Мінфіну ФРН

Міністри фінансів країн Групи семи (G7) досягли домовленості щодо подальшої підтримки України у її протистоянні збройній агресії Росії.

Підтримка від G7

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль під час саміту G7, який триває в Канаді, повідомляє Bloomberg.

– Стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишатиметься незмінною і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7, — наголосив Клінгбайль, який уперше бере участь у зустрічі Групи семи.

Втім, станом на вечір 21 травня, як уточнюють ЗМІ, остаточне комюніке, яке б закріплювало відповідні зобов’язання, учасники ще не погодили.

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До G7 входять США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, а також Європейський Союз як окрема сторона.

– Ми інтенсивно працюємо над цим – є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити, — зазначив Клінгбайль і додав, що “обережно оптимістично” оцінює шанси на досягнення остаточної угоди.

Німецькі телеканали RTL та NTV також цитують міністра щодо суперечливих сигналів із Вашингтона, які стосуються підтримки України.

Після розмови зі своїм американським колегою Скоттом Бессентом Клінгбайль заявив, що все ще сподівається на приєднання до спільної лінії європейських партнерів президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, адміністрація США нібито виступила проти внесення до підсумкової заяви Групи семи формулювань щодо подальшої підтримки України та опису війни, розв’язаної Росією, як протиправної.

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