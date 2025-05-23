Убийство Портнова в Испании: расследование дела засекретили

В Испании засекретили расследование по делу об убийстве бывшего нардепа и первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом сообщает издание EFE со ссылкой на собственные источники в Высшем суде Мадрида.

Расследование убийства Портнова в Испании засекретили

По словам собеседника, судья, который расследует убийство Портнова, приказал держать производство в тайне.

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Сейчас испанская полиция разыскивает трех человек, причастных к убийству бывшего украинского политика.

Как отмечает издание, одним из них был стрелок, который сделал по меньшей мере девять выстрелов и скрылся с двумя сообщниками.

По крайней мере на это указывает количество гильз, найденных на месте преступления, однако точное количество пулевых ранений, полученных жертвой, до сих пор неизвестно, говорят собеседники, близкие к следствию.

Такое количество выстрелов свидетельствует о том, что нападавший хотел гарантированно убить свою жертву.

Сейчас полиция пытается установить местонахождение нападавших, изучая видео с камер наблюдения, что может быть решающим для идентификации транспортного средства, на котором сбежали убийцы.

Накануне судмедэксперты делали вскрытие тела Портнова, а полиция продолжает изучать гильзы, чтобы установить, из какого оружия стрелял убийца.

21 мая в пригороде Мадрида возле американской школы застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова. Выстрелы раздались, когда он отвез детей в школу и садился в свою машину.

Ранее сообщалось, что в Портнова стреляли пять раз: четыре — в грудь и один в голову.

Источник: EFE

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