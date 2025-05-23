Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Ставки букмекеров на Евровидение 2025: на каком месте Украина после финала
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

Убийство Портнова в Испании: расследование дела засекретили

Андрій Портнов
Фото: УНИАН

В Испании засекретили расследование по делу об убийстве бывшего нардепа и первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом сообщает издание EFE со ссылкой на собственные источники в Высшем суде Мадрида.

Расследование убийства Портнова в Испании засекретили

По словам собеседника, судья, который расследует убийство Портнова, приказал держать производство в тайне.

Сейчас смотрят

Сейчас испанская полиция разыскивает трех человек, причастных к убийству бывшего украинского политика.

Как отмечает издание, одним из них был стрелок, который сделал по меньшей мере девять выстрелов и скрылся с двумя сообщниками.

По крайней мере на это указывает количество гильз, найденных на месте преступления, однако точное количество пулевых ранений, полученных жертвой, до сих пор неизвестно, говорят собеседники, близкие к следствию.

Такое количество выстрелов свидетельствует о том, что нападавший хотел гарантированно убить свою жертву.

Сейчас полиция пытается установить местонахождение нападавших, изучая видео с камер наблюдения, что может быть решающим для идентификации транспортного средства, на котором сбежали убийцы.

Накануне судмедэксперты делали вскрытие тела Портнова, а полиция продолжает изучать гильзы, чтобы установить, из какого оружия стрелял убийца.

21 мая в пригороде Мадрида возле американской школы застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова. Выстрелы раздались, когда он отвез детей в школу и садился в свою машину.

Ранее сообщалось, что в Портнова стреляли пять раз: четыре — в грудь и один в голову.

Читайте также
Подозреваемые в убийстве Портнова до сих пор не задержаны — посольство
Портнов

Источник: EFE

Андрей Портнов, Убийство, Мадрид
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь