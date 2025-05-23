Вбивство Портнова в Іспанії: розслідування справи засекретили

В Іспанії засекретити розслідування у справі про вбивство колишнього нардепа та першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

Про це повідомляє видання EFE з посиланням на власні джерела у Вищому суді Мадрида.

Розслідування вбивства Портнова в Іспанії засекретили

За словами співрозмовника, суддя, який розслідує вбивство Портнова, наказав тримати провадження у таємниці.

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Наразі іспанська поліція розшукує трьох осіб, причетних до вбивства колишнього українського політика.

Як зазначає видання, одним із них був стрілець, який зробив щонайменше дев’ять пострілів і втік з двома спільниками.

Принаймні на це вказує кількість гільз, знайдених на місці злочину, проте точна кількість кульових поранень, отриманих жертвою, досі невідома, кажуть співрозмовники, близькі до слідства.

Така кількість пострілів свідчить про те, що нападник хотів гарантовано вбити свою жертву.

Наразі поліція намагається встановити місце перебування нападників, вивчаючи відео з камер спостереження, що може бути вирішальним для ідентифікації транспортного засобу, на якому втекли вбвиці.

Напередодні судмедексперти робили розтин тіла Портнова, а поліція продовжує вивчати гільзи, щоб встановити, з якої зброї стріляв вбивця.

21 травня у передмісті Мадрида біля американської школи застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова. Постріли пролунали, коли він відвіз дітей до школи і сідав у свою автівку.

Раніше повідомлялося, що у Портнова стріляли п’ять разів: чотири – у груди і один у голову.

Джерело: EFE

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