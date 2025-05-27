Charlie Hebdo подал жалобу из-за фейковых обложек, продвигающих кремлевскую пропаганду

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал судебную жалобу из-за поддельных обложек, которые массово распространяются в Telegram и соцсети X.

В редакции заявили, что эти изображения искажают редакционную политику издания и вводят в заблуждение аудиторию, создавая впечатление, будто журнал поддерживает политику Владимира Путина.

Charlie Hebdo пошел в суд — что известно

В жалобе, обнародованной на сайте Charlie Hebdo, говорится о по меньшей мере 15 фейковых обложках, опубликованных за последние два года. Они повторяют графический стиль издания, содержат подпись журналистов и логотип, однако не имеют ничего общего с реальными номерами журнала. Все эти изображения сопровождаются русскоязычными подписями.

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— У всех этих неуклюжих подделок есть одна общая черта: они очерняют Украину, высмеивают поддержку Европы и Франции, а иногда распространяют слухи о гендерной идентичности Брижит Макрон. Начинаешь задумываться, не сам ли Путин их заказал, — иронизируют в редакции.

Среди наиболее дерзких примеров — фальшивка, которая пародирует спецвыпуск Charlie Hebdo, подменив на обложке изображение Путина на фото президента Украины Владимира Зеленского.

В общем, с 2022 года прокремлевские Telegram-каналы распространили не менее 70 фейковых обложек различных сатирических журналов. Почти треть из них — подделки под Charlie Hebdo, предупреждают в Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Несколько лет назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на сам журнал из-за карикатуры на него.

Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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