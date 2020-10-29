Ердоган через карикатуру подав позов проти Charlie Hebdo

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав позов на французький журнал Charlie Hebdo за карикатуру на нього. Малюнок називають наклепом, який не має нічого спільного зі свободою слова.

Адвокат президента Хусейн Айдин у позові підкреслив особливу роль керівництва журналу і карикатуриста в цій справі.

Обкладинка з Ердоганом

28 жовтня сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував на обкладинці карикатуру Ердогана.

На ній напівроздягнений турецький лідер сидить у кріслі, в одній руці він тримає відкриту банку з напоєм, іншою задирає одяг офіціантки в хіджабі.

Анкара засудила публікацію карикатур на Ердогана і назвала їх плодами “антимусульманської програми” президента Франції Еммануеля Макрона.

Карикатури і розстріли

У 2015 році Charlie Hebdo опублікував карикатури із зображенням пророка Мухаммеда. Після цього два мусульманських терористи увірвалися в офіс журналу і відкрили вогонь, внаслідок чого 12 людей загинули і ще 11 отримали поранення.