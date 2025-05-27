Charlie Hebdo подав скаргу через фейкові обкладинки, що просувають кремлівську пропаганду

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo подав судову скаргу через підроблені обкладинки, які масово розповсюджуються у Telegram та соцмережі X.

У редакції заявили, що ці зображення спотворюють редакційну політику видання та вводять в оману аудиторію, створюючи враження, ніби журнал підтримує політику Володимира Путіна.

Charlie Hebdo пішов у суд – що відомо

У скарзі, оприлюдненій на сайті Charlie Hebdo, йдеться про щонайменше 15 фейкових обкладинок, опублікованих за останні два роки. Вони повторюють графічний стиль видання, містять підпис журналістів і логотип, однак не мають нічого спільного з реальними номерами журналу. Усі ці зображення супроводжуються російськомовними підписами.

Зараз дивляться

– У всіх цих незграбних підробок є одна спільна риса: вони очорнюють Україну, висміюють підтримку Європи та Франції, а іноді поширюють чутки про гендерну ідентичність Бріжит Макрон. Починаєш замислюватися, чи не сам Путін їх замовив, – іронізують у редакції.

Серед найбільш зухвалих прикладів – фальшивка, яка пародіює спецвипуск Charlie Hebdo, підмінивши на обкладинці зображення Путіна на фото президента України Володимира Зеленського.

Загалом, з 2022 року прокремлівські Telegram-канали поширили щонайменше 70 фейкових обкладинок різних сатиричних журналів. Майже третина з них – підробки під Charlie Hebdo, попереджають в Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Кілька років тому президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган подав у суд на сам журнал через карикатуру на нього.

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.