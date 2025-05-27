После встречи с Путиным: глава МИД Турции может посетить Киев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Москву с двухдневным визитом. Ожидается, что на этой неделе он также посетит Киев для встречи с украинскими чиновниками.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в МИД Турции.

Глава МИД после поездки в Москву посетит Киев

В понедельник, 26 мая, Хакан Фидан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и главным российским переговорщиком Владимиром Мединским.

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Во вторник Фидан должен поговорить еще и с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По словам источника, во время встреч стороны обсуждали возможность прекращения войны между Украиной и Россией, а также события после предыдущих переговоров, проходивших в Стамбуле. Также речь шла об экономическом и энергетическом сотрудничестве между Россией и Турцией.

Несмотря на то, что место и дата новых мирных переговоров между Украиной и Россией еще не определены, Турция снова напомнила, что готова стать площадкой для таких встреч.

Перед встречей турецкий источник сообщил, что Фидан снова выскажет предложение Анкары принять участников переговоров и продолжит выполнять роль посредника.

Также планируется, что позже на этой неделе Фидан поедет в Киев, где проведет встречи с украинскими чиновниками и продолжит переговоры в Стамбуле.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций. Тогда значительных результатов сторонам не удалось достичь. Однако они договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000, который состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.

Источник : Reuters

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