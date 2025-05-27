Після зустрічі з Путіним: глава МЗС Туреччини може відвідати Київ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув до Москви з дводенним візитом. Очікується, що цього тижня він також відвідає Київ для зустрічі з українськими чиновниками.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерело в МЗС Туреччини.

Глава МЗС після поїздки до Москви відвідає Київ

У понеділок, 26 травня, Хакан Фідан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і головним російським переговірником Володимиром Мединським.

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У вівторок Фідан має поговорити ще й з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

За словами джерела, під час зустрічей сторони обговорювали можливість припинення війни між Україною та Росією, а також події після попередніх перемовин, що відбувалися в Стамбулі. Також йшлося про економічне та енергетичне співробітництво між Росією і Туреччиною.

Попри те, що місце і дата нових мирних переговорів між Україною і Росією ще не визначені, Туреччина знову нагадала, що готова стати майданчиком для таких зустрічей.

Перед зустріччю турецьке джерело повідомило, що Фідан знову висловить пропозицію Анкари прийняти учасників переговорів і продовжить виконувати роль посередника.

Також планується, що пізніше цього тижня Фідан поїде до Києва, де проведе зустрічі з українськими урядовцями та продовжить переговори в Стамбулі.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій. Тоді значних результатів сторонам не вдалося досягти. Однак вони домовилися про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, який відбувся у три етапи з 23 до 25 травня.

Джерело : Reuters

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