Після зустрічі з Путіним: глава МЗС Туреччини може відвідати Київ
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув до Москви з дводенним візитом. Очікується, що цього тижня він також відвідає Київ для зустрічі з українськими чиновниками.
Про це пише Reuters, посилаючись на джерело в МЗС Туреччини.
Глава МЗС після поїздки до Москви відвідає Київ
У понеділок, 26 травня, Хакан Фідан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і головним російським переговірником Володимиром Мединським.
У вівторок Фідан має поговорити ще й з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
За словами джерела, під час зустрічей сторони обговорювали можливість припинення війни між Україною та Росією, а також події після попередніх перемовин, що відбувалися в Стамбулі. Також йшлося про економічне та енергетичне співробітництво між Росією і Туреччиною.
Попри те, що місце і дата нових мирних переговорів між Україною і Росією ще не визначені, Туреччина знову нагадала, що готова стати майданчиком для таких зустрічей.
Перед зустріччю турецьке джерело повідомило, що Фідан знову висловить пропозицію Анкари прийняти учасників переговорів і продовжить виконувати роль посередника.
Також планується, що пізніше цього тижня Фідан поїде до Києва, де проведе зустрічі з українськими урядовцями та продовжить переговори в Стамбулі.
Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій. Тоді значних результатів сторонам не вдалося досягти. Однак вони домовилися про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, який відбувся у три етапи з 23 до 25 травня.