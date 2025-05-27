В каких государствах нет столиц и что о них известно: интересные факты

В мире есть несколько государств, которые не имеют официальной столицы. В каких государствах нет столиц и что известно об этих странах — читайте в материале Фактов ICTV.

В какой стране нет официальной столицы

Юридически закрепленной столицы нет в Швейцарии. Федеральным городом этой страны является Берн, небольшой город на извилине реки Ааре. Здесь расположены парламент, правительство и центральный банк.

Многие важные функции страны распределены между различными кантонами. Например, соседний Цюрих считается финансовой столицей Швейцарии, а в Женеве и других городах располагаются штаб-квартиры многих международных компаний и организаций.

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Швейцария отказалась от официального статуса столицы, чтобы подчеркнуть стремление к равноправию регионов. То есть таким образом подчеркивается, что все кантоны имеют одинаковое значение, и ни один из них не должен доминировать над другими.

Если вспомнить историческое прошлое, известно, что в 1847 году в стране завершился вооруженный конфликт между протестантскими и католическими кантонами. Это была гражданская война. Противостояние, которое включало боевые действия и привело к человеческим потерям, продолжалось еще с 1830-х годов и было не только политическим, но и религиозным.

Результатом конфликта стало формирование в 1848 году современной Швейцарской Конфедерации, которая сохраняет свои основополагающие принципы до сих пор.

Сейчас в состав Швейцарии входит 26 административно-территориальных единиц, в частности: 20 полноценных кантонов и 6 полукантонов.

Демократические принципы прослеживаются и в языковой политике страны. В Швейцарии есть четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский.

Такая многоязычность обусловлена этнокультурным разнообразием. Ведь здесь проживают представители разных народов — германоязычные, франкоязычные, италоязычные швейцарцы и ретороманцы.

Швейцария обеспечивает равные права всем национальным группам, поддерживая их язык, культуру и традиции.

В каких еще государствах нет столиц

Республика Науру — островное государство в южной части Тихого океана. Здесь также нет официально определенной столицы.

Это связано с тем, что страна имеет небольшую площадь (21 км²) и численность населения. Все административные функции выполняет город Ярен. Именно этот населенный пункт фактически выполняет роль столицы, но не имеет такого статуса по конституции страны. Здесь расположен парламент и аэропорт страны. Площадь Ярен составляет 1,5 км², население 1100 человек (данные по состоянию на 2003 год).

История Науру началась с конца XVIII века, когда на остров прибыли первые британские исследователи. В 1923 году территория официально оказалась под управлением Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. До этого Науру находилась под контролем Германской империи в качестве колонии.

Во время Второй мировой войны остров оказался под оккупацией Японии, однако после ее завершения снова перешел под опеку британской администрации. И только в 1968 году Науру получила полную независимость, став суверенным государством.

Кроме Науру, есть еще одна страна в которой нет официальной столицы. Ватикан — город-государство, которое не имеет отдельной столицы, поскольку все государство является одновременно и городом, и столицей.

Государство город Ватикан, суверенный анклав, расположенный в городе Риме в Италии. Глава государства Ватикан — Папа, с 2025 года Лев XIV, носитель верховной законодательной, исполнительной и судебной власти, представитель в сфере международных отношений.

Административное управление делами Ватикана осуществляют губернатор, кардинал и комиссия. Церковными и политическими делами занимается Римская курия (правительство).

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