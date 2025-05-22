Швейцария готова принять будущие встречи по мирному урегулированию — ОП

Швейцария подтвердила, что готова принять будущие встречи по мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Швейцария готова принять мирные переговоры

По словам руководителя ОП, в продолжение встречи и договоренностей президентов Украины и Швейцарии он провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером.

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— Рассказал о встрече в Стамбуле, переговорах о завершении войны. Обсуждали также будущее диалога о справедливом мире, — написал он.

Ерман отметил, что Швейцария подтвердила свою готовность принять будущие встречи по мирному урегулированию.

Он добавил, что Офис президента работает дальше в этом направлении.

Напомним, в субботу, 17 мая, Зеленский встретился в Риме с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Стороны обсудили необходимость прекращения огня, усиление давления на Россию, гуманитарное разминирование и тому подобное.

Зеленский рассказал Келлер-Зуттер о переговорах в Стамбуле, важности единства и координации всех партнеров, чтобы достичь полного и безусловного прекращения огня в Украине.

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