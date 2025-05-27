У яких державах немає столиць та що про них відомо: цікаві факти

У світі є декілька держав, які не мають офіційної столиці. У яких державах немає столиць та що відомо про країни — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

У якій країні немає офіційної столиці

Юридично закріпленої столиці немає у Швейцарії. Федеральним містом цієї країни є Берн, невелике місто на звивині річки Ааре. Тут розташовані парламент, уряд та центральний банк.

Багато важливих функцій країни розподілені між різними кантонами. Наприклад, сусідній Цюрих вважається фінансовою столицею Швейцарії, а в Женеві та інших містах розташовуються штаб-квартири багатьох міжнародних компаній і організацій.

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Швейцарія відмовилася від офіційного статусу столиці, щоб підкреслити прагнення до рівноправності регіонів. Тобто у такий спосіб зазначається, що всі кантони мають однакове значення, і жоден із них не повинен домінувати над іншими.

Якщо пригадати історичне минуле, відомо, що у 1847 році в країні завершився збройний конфлікт між протестантськими та католицькими кантонами. Це була громадянська війна. Протистояння, що включало бойові дії та призвело до людських втрат, тривало ще з 1830-х років і було не лише політичним, а й релігійним.

Результатом конфлікту стало формування у 1848 році сучасної Швейцарської Конфедерації, яка зберігає свої засадничі принципи до сьогодні.

Наразі до складу Швейцарії входить 26 адміністративно-територіальних одиниць, зокрема: 20 повноцінних кантонів і 6 напівкантонів.

Демократичні принципи простежуються і в мовній політиці країни. У Швейцарії є чотири офіційні мови: німецька, французька, італійська та ретороманська.

Така багатомовність зумовлена етнокультурним розмаїттям. Адже тут проживають представники різних народів — германомовні, франкомовні, італомовні швейцарці та ретороманці.

Швейцарія забезпечує рівні права всім національним групам, підтримуючи їхню мову, культуру та традиції.

У яких ще державах немає столиць

Республіка Науру — острівна держава в південній частині Тихого океану. Тут також немає офіційно визначеної столиці.

Це пов’язано з тим, що країна має невелику площу (21 км²) та чисельність населення. Усі адміністративні функції виконує місто Ярен. Саме цей населений пункт фактично виконує роль столиці, але не має такого статусу за конституцією країни. Тут розташований парламент та аеропорт країни. Площа Ярен становить 1,5 км², населення 1100 осіб (дані станом на 2003 рік).

Історія Науру розпочалася з кінця XVIII століття, коли на острів прибули перші британські дослідники. У 1923 році територія офіційно опинилася під управлінням Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. До цього Науру перебувала під контролем Німецької імперії як колонія.

Під час Другої світової війни острів опинився під окупацією Японії, однак після її завершення знову перейшов під опіку британської адміністрації. І лише у 1968 році Науру здобула повну незалежність, ставши суверенною державою.

Окрім Науру, є ще одна країна у якій немає офіційної столиці. Ватикан — місто-держава, яка не має окремої столиці, оскільки вся держава є одночасно і містом, і столицею.

Держава місто Ватикан, суверенний анклав, розташований у місті Римі в Італії. Глава держави Ватикан — Папа, від 2025 року Лев XIV, носій верховної законодавчої, виконавчої та судової влади, представник у сфері міжнародних відносин.

Адміністративне управління справами Ватикану здійснюють губернатор, кардинал та комісія. Церковними й політичними справами займається Римська курія (уряд).

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