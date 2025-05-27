Выборы в Польше: Навроцкий сдал тест на наркотики и озвучил результат

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, который во время дебатов с Рафалом Тшасковским на прошлой неделе принял снюс, заявил, что сдал тест на наркотики.

Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Навроцкий сдал тест на наркотики

Навроцкий опубликовал селфи, где он держит результаты теста на наркотики, отметив, что он был отрицательным.

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Также кандидат от Права и Справедливости призвал своего оппонента Рафала Тшасковского, которого поддерживает Гражданская платформа премьера Дональда Туска, последовать его примеру и тоже сдать анализы.

— Польский народ хочет быть уверенным, что будущий президент полностью здоров. Поэтому я прошел тест на наркотики. Результат, конечно, был отрицательным. Теперь очередь господина Рафала! Не бойтесь! Если вы чисты, вам нечего бояться! — написал Навроцкий.

Polacy chcą mieć pewność, że przyszły Prezydent jest w pełni zdrowy. Dlatego zrobiłem test na obecność narkotyków. Wynik oczywiście negatywny. Teraz kolej na Pana Rafała! Odwagi! Jak jest Pan czysty, to nie ma się czego bać! pic.twitter.com/m8lJeSMeoL — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 27, 2025

Напомним, на прошлой неделе в Польше во время дебатов Кароль Навроцкий в прямом эфире закрыл рот и нос рукой, а вторую руку поднял ко рту.

Сначала пользователи соцсетей заподозрили его в употреблении наркотиков, но в его штабе объяснили, что Навроцкий положил в рот никотиновый пакетик — снюс. А сделал он это, потому что ему якобы стало скучно.

Фото: Кароль Навроцкий

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