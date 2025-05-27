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Вибори у Польщі: Навроцький здав тест на наркотики та озвучив результат

Навроцький здав тест

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, який під час дебатів із Рафалом Тшасковським минулого тижня вжив снюс, заявив, що здав тест на наркотики.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

Навроцький здав тест на наркотики

Навроцький опублікував селфі, де він тримає результати тесту на наркотики, зазначивши, що він був негативним.

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Також кандидат від Права і Справедливості закликав свого опонента Рафала Тшасковського, якого підтримує Громадянська платформа прем’єра Дональда Туска, наслідувати його приклад та теж здати аналізи.

— Польський народ хоче бути впевненим, що майбутній президент є повністю здоровим. Тому я пройшов тест на наркотики. Результат, звісно, був негативним. Тепер черга пана Рафала! Не бійтеся! Якщо ви чисті, вам нема чого боятися! – написав Навроцький.

Нагадаємо, минулого тижня у Польщі під час дебатів Кароль Навроцький у прямому ефірі закрив рот і ніс рукою, а другу руку підняв до рота.

Спершу користувачі соцмереж запідозрили його у вживанні наркотиків, але у його штабі пояснили, що Навроцький поклав до рота нікотиновий пакетик – снюс. А зробив він це, бо йому нібито стало нудно.

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Фото: Кароль Навроцький

вибори президента, Польща
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