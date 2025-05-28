Москва не будет передавать Вашингтону проект мирного урегулирования с Украиной — МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет передавать США свой вариант меморандума по мирному урегулированию в Украине.

Она добавила, что у Москвы нет договоренностей с Вашингтоном или другими странами о посредничестве в обмене документами, пишут российские СМИ.

Россия не будет передавать США меморандум о мире

По словам Захаровой, российская делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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— Стороны договорились, что каждая из них — Россия и Украина — подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде переговоров, — сказала Захарова.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что Вашингтон получил от Киева перечень условий для потенциального мирного соглашения и теперь ожидает соответствующий меморандум от Москвы.

По его словам, переговоры могут состояться в Женеве.

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Хотя значительного прорыва достичь не удалось, сторонам удалось согласовать обмен пленными в формате 1000 на 1000. Этот процесс проходил в три этапа с 23 по 25 мая.

Ранее российский диктатор Путин заявил о готовности РФ обсуждать с Украиной меморандум, который мог бы стать основой для будущего мирного договора.

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