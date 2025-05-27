Келлог рассказал, где может пройти следующая мирная встреча между Украиной и РФ

Спецпредставитель американского президента по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что США получили от Киева перечень условий для мирного соглашения и теперь ожидают меморандум от России. А переговоры могут состояться в Женеве.

Об этом Кит Келлог заявил в эфире Fox News.

Перечень условий для мирного соглашения

По его словам, после получения условий от Москвы, возможно, состоится встреча в Женеве.

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— Мы получили список условий мирного соглашения от Киева, и мы должны получить их от Москвы. Необходимо давить на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Как только мы все это составим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве, — сказал Келлог.

Он отметил, что встреча планировалась в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать.

— Поэтому Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать этот вопрос и подписать какой-то документ, чтобы прекратить эту войну, — сказал Келлог.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций. Тогда значительных результатов сторонам не удалось достичь. Однако они договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000, который состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.

Ранее издание Axios разбиралось, почему американский президент Дональд Трамп избегает санкций против РФ и верит в так называемый меморандум мира от Путина.

Источник : Fox News

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