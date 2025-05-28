Росія має чотири дні, щоб передати меморандум щодо миру – Умєров

Україна офіційно передала свій документ з пропозиціями щодо миру російській стороні. Тепер у Москви є щонайменше чотири дні, аби надати власний меморандум із пропозиціями щодо припинення бойових дій.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Україна передала РФ документ з пропозиціями щодо миру

За словами міністра, він особисто вручив документ представнику російської делегації. У ньому викладено офіційну позицію Києва щодо припинення вогню.

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– Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній “меморандум”, щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни, – підкреслив Умєров.

Міністр акцентував увагу на тому, що Росія має ще принаймні чотири дні, щоб передати свою відповідь.

– Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ, – додав він.

Умєров пригадав, що росіяни обіцяли надати свій меморандум одразу після обміну полоненими.

– Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат, – наголосив міністр.

Нагадаємо, під час переговорів, які відбулися 16 травня у Стамбулі, сторони домовились викласти свої бачення потенційного припинення вогню у письмовому форматі.

Згодом, після розмови з американським президентом Дональдом Трампом, російський диктатор Володимир Путін заявив про намір підготувати “меморандум”, який стосуватиметься можливої майбутньої мирної угоди.

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