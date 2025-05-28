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4 мин.

Выборы в Польше: Навроцкий подписал декларацию Менцена, но поддержки так и не получил

Славомір Менцен

Лидер антиукраинской партии Конфедерация Славомир Менцен, занявший третью строчку на выборах в Польше, отказался поддержать какого-то из кандидатов, вышедших во второй тур.

Об этом он заявил в опубликованном обращении на своем YouTube-канале в среду, 28 мая.

Выборы в Польше: Мерцен никого не поддержал

В видеообращении он подытожил встречу с двумя кандидатами, которые вышли во второй тур — выдвиженцем от партии премьера Дональда Туска — мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, а также кандидатом от ПиС Каролем Навроцким, который является директором Института национальной памяти.

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Он выразил разочарование Тшасковским, потому что тот отказался подписать его декларацию из десяти пунктов, где говорилось об исключении членства Украины в НАТО.

В то же время Менцен поблагодарил за то, что ее подписал Навроцкий. Но лидер Конфедерации сказал, что тот “имеет проблемы с надежностью”, намекая на неоднозначные эпизоды из его биографии.

— Конфедерация никогда не может стать придатком ПиС или Платформы. Я не могу быть зависимым от ПиС или Платформы. Я не могу поддаваться шантажу, — заявил он.

Обращаясь к своим избирателям, Менцен сказал, что его электорат может голосовать “так, как подсказывает совесть”.

Что предшествовало

После первого тура выборов в Польше Менцен не выразил однозначной поддержки ни одному из кандидатов, вышедших во второй тур. Но он пригласил обоих на разговор на своем YouTube-канале, чтобы убедить его избирателей.

Впоследствии Тшасковский заявил, что однозначно выступает за присоединение Украины к НАТО и за то, чтобы Украина была частью Европы, а “не в лапах Путина”.

В то же время, Навроцкий подписал декларацию Менцена, которая содержала пункт против вступления Украины в НАТО.

Второй тур выборов в Польше состоится 1 июня. Факты ICTV рассказывали о предвыборной ситуации на выборах президента Польши.

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Скриншот: Славомир Менцен

вибори президента, Польша
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