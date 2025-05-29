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Рубио обсудил с Лавровым Украину, призвав к конструктивному диалогу

Марко Рубіо
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио 28 мая во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал к конструктивному диалогу с Украиной на пути к завершению войны.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс на сайте американского дипломатического ведомства.

Телефонный разговор Рубио с Лавровым

По ее словам, прежде всего Рубио приветствовал обмен пленными в формате 1000 на 1000, который состоялся в три этапа — 23, 24 и 25 мая, в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая.

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— Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны, — рассказала Брюс о деталях разговора Рубио с Лавровым.

Сам Рубио ранее неоднократно говорил, что завершение войны в Украине возможно только дипломатическим путем.

Накануне министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина официально передала свой документ с предложениями по миру российской стороне.

Он лично вручил документ представителю российской делегации.

Теперь у Москвы есть минимум четыре дня, чтобы предоставить собственный меморандум с предложениями о прекращении боевых действий.

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Война в Украине, Госсдеп США, Марко Рубио, МИД России, перегони, Російська агресія, Сергей Лавров, США-Россия, США-Украина
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