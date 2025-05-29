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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Рубіо обговорив з Лавровим Україну, закликавши до конструктивного діалогу

Марко Рубіо
Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо 28 травня під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав до конструктивного діалогу з Україною на шляху до завершення війни.

Про це йдеться у заяві прессекретарки Держдепу Теммі Брюс на сайті американського дипломатичного відомства.

Телефонна розмова Рубіо з Лавровим

За її словами, передусім Рубіо привітав обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, що відбувся у три етапи – 23, 24 та 25 травня, у рамках домовленостей досягнутих на переговорах у Стамбулі 16 травня.

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– Держсекретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни, – розповіла Брюс про деталі розмови Рубіо з Лавровим.

Сам Рубіо раніше неодноразово говорив, що завершення віни в Україні можливе лише дипломатичним шляхом.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна офіційно передала свій документ з пропозиціями щодо миру російській стороні.

Він особисто вручив документ представнику російської делегації.

Тепер у Москви є щонайменше чотири дні, аби надати власний меморандум із пропозиціями щодо припинення бойових дій.

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Війна в Україні, Держдеп США, Марко Рубіо, МЗС Росії, перегони, Російська агресія, Сергій Лавров, США-Росія, США-Україна
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