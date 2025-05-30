США готовы обсуждать требование РФ о нерасширении НАТО на восток — Келлог

США считают справедливым опасения РФ относительно расширения НАТО и готовы обсуждать это.

Об этом в интервью ABC News сказал спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Он отметил, что вступление Украины в НАТО даже не рассматривается.

Сейчас смотрят

— Для нас вопрос вступления Украины в НАТО не на столе. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. В то же время нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление, — говорит Келлог.

Келлог об опасениях РФ относительно расширения НАТО

Спецпосланник Трампа отметил, что опасения России относительно расширения НАТО справедливы, и добавил, что Кремль всегда будет возвращаться к этому вопросу.

— Они говорят не только об Украине. Они вспоминают Грузию, они говорят о Молдове. Мы это понимаем и говорим им, что мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности, — отметил Келлог.

В то же время он подчеркнул, что решение относительно этого вопроса может принять только президент Дональд Трамп.

Напомним, что ранее СМИ писали со ссылкой на дипломатические источники, что Соединенные Штаты якобы выступают против участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, который планируется в конце июня в Гааге.

Со своей стороны глава нашего государства заявил, что отсутствие Украины на саммите в Гааге будет победой Путина над НАТО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.